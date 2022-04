Inzaghi e le critiche: “Quelle costruite non le considero. So da dove vengono”

L'allenatore nerazzurro ha parlato delle osservazioni negative che sono state fatte al suo lavoro e quello dell'Inter dopo un periodo difficile

Quando andava tutto bene l'Inter era diventata la prima pretendente allo scudetto, la favorita. E Inzaghi è convinto che questo sia dipeso dal suo lavoro: con quello ha aumentato le pretese rispetto alle aspettative iniziali della società. Il club, consapevole di aver ceduto due protagonisti assoluti dello scudetto come Hakimi e Lukaku, aveva chiesto al tecnico nerazzurro - parole sue - di lavorare per il raggiungimento di un post in Champions. La lotta per il titolo è arrivata in un secondo momento quando i punti venivano fatti e effettivamente la squadra nerazzurra era prima in classifica.

Nell'ultimo periodo, e cioè a partire da gennaio, la formazione nerazzurra ha avuto un calo di rendimento netto. 7 punti in 8 partite lo score fatto segnare e proprio quello rischia di compromettere tutto quanto di buono fatto nella prima parte della stagione. Sulla squadra e sull'allenatore così sono piovute critiche. Su quelle Inzaghi fa un distinguo tra quelle costruttive e quelle costruite. «Siamo in corsa su tutto con una Coppa in bacheca, normale ci siano sempre delle critiche ma penso ci siano sempre indipendentemente dai risultati. Le critiche vanno accettate, fortunatamente sono in grado di distinguere le critiche costruttive e quelle accettate. Quelle costruite ad arte e so da dove vengono non mi preoccupano», ha detto in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Inter.