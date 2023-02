Inter, Inzaghi cerca la prima vittoria in un derby di campionato: il momento è adesso

Bilancio in perfetto equilibrio per il tecnico nerazzurro nelle stracittadine milanesi, ma manca l'acuto in Serie A

Fabio Alampi

L'Inter per ripetere quanto fatto poche settimane fa in Arabia Saudita i blindare il secondo posto in classifica, il Milan per riscattarsi dopo un gennaio da incubo: va in scena questa sera a San Siro il derby di Milano. Simone Inzaghi, come ricorda il Corriere della Sera, va a caccia della prima vittoria in una stracittadina di campionato: "Notte di derby e notte di luna piena, di quelle segnate sul calendario degli astronomi per la loro luminosità. Quanta luce emana la luna dell'Inter è sempre una bella domanda, perché le nuvole non sono mancate nemmeno in questo ultimo mese, illuminato a giorno dalle vittorie sul Napoli, sul Milan e sull'Atalanta. La squadra che ha perso sei partite in campionato sta però trovando continuità almeno nelle grandi sfide, quelle che all'inizio della stagione aveva puntualmente perso, compreso il derby di inizio settembre.

Non è una novità da poco per Simone Inzaghi, soprattutto se si considera il suo bilancio nei duelli con il Milan, che è in equilibrio (2 vittorie, 2 sconfitte, 2 pari), ma non del tutto, dato che in campionato per lui non sono ancora arrivate vittorie sulla panchina nerazzurra. Il momento per il primo derby conquistato in serie A, inutile girarci attorno, è qui e adesso, a dodici mesi esatti da quello ribaltato in tre minuti da Giroud nel finale".