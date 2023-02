CorSera – Inzaghi ha più di un dubbio. Dumfries in vantaggio e Lukaku in rimonta su Dzeko

Il tecnico dell'Inter potrebbe scegliere il centravanti belga per affiancare Lautaro nella sfida di stasera col Porto

Andrea Della Sala

Non sarà una partita facile per l'Inter. Il Porto è una squadra esperta in Champions League, Inzaghi si prende fino alle ultime ore per decidere la formazione migliore per sfidare i lusitani.

"Serve freddezza contro i campioni di Portogallo che negli ultimi anni hanno fatto fuori Roma, Juve, Milan e Lazio e hanno vinto il loro girone davanti a Bruges, Leverkusen e Atletico e in patria hanno vinto le ultime dieci partite. Servono fame e voglia di andare oltre, di tracciare un nuovo confine: solo cinque interisti (Dzeko, Lukaku, Mkhitaryan, Gosens, Onana) sanno cosa vuol dire giocare un quarto di finale. Una statistica che va riscritta qui e adesso: per la gloria, ma anche per quei 10 milioni in più che vale il passaggio", sottolinea il Corriere della Sera.

"Inzaghi ha più dubbi del previsto , nel senso che Dumfries insidia Darmian, che a gennaio aveva giocato tutte le partite chiave. Così come Dzeko: Lukaku è in rimonta e oggi potrebbe vincere il ballottaggio al fotofinish. Calhanoglu invece sarà in regia, perché Brozovic non è ancora al top. Il Porto ha molti acciaccati: Veron è rimasto a casa, Otavio potrebbe recuperare. Ma dal portiere Diogo Costa al centravanti Taremi, passando per Pepe (il difensore) e Pepê (l’ala sinistra) la spina dorsale è tosta: corpo, testa e anima, l’Inter deve metterci tutto", analizza il Corriere della Sera.