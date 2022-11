Inter, Inzaghi e i due ballottaggi da sciogliere per l’Atalanta: ecco gli unici dubbi

Due dubbi di formazione in casa Inter verso la sfida contro l'Atalanta. Uno in difesa e uno a centrocampo per Simone Inzaghi

Alessandro Cosattini

Due dubbi di formazione in casa Inter verso la sfida contro l'Atalanta. Uno in difesa e uno a centrocampo per Simone Inzaghi.

O Acerbi o de Vrij al centro della retroguardia, testa a testa tra i due con l'italiano leggermente avanti; conferme per Skriniar e Bastoni da braccetti. Brozovic scalpita e spera di tornare titolare dopo i 30' col Bologna, ma insegue: ancora Mkhitaryan favorito per affiancare Calhanoglu e Barella in mediana. Sulle fasce conferme per Dumfries e Dimarco, idem in attacco con la coppia Dzeko-Lautaro Martinez dall'inizio.