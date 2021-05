Inzaghi, ecco lo staff all’Inter: rimangono due ex collaboratori di Conte

Questo lo staff che seguirà il tecnico in nerazzurro

Ogni allenatore, quando cambia panchina, è solito portarsi dietro i suoi uomini di fiducia. Questo succederà anche con Simone Inzaghi, che all'Inter avrà questo staff: "Questi sta trattando con Claudio Lotito sullo staff che si porterà all’Inter che - spiega Tuttosport -, oltre al vice Massimiliano Farris sarà composto dal collaboratore tecnico Mario Cecchi e dal preparatore Fabio Ripert: trattativa aperta per i “tattici” che alla Lazio erano Enrico Allavena, Ferruccio Cerasaro e Riccardo Rocchini, dei tre almeno uno sbarcherà in nerazzurro. A questi si uniranno il preparatore dei portieri Adriano Bonaiuti (uomo di fiducia di Samir Handanovic) e il nutrizionista Matteo Pincella, già nello staff con Conte. Con la Lazio balla anche una mensilità. Anche per questo motivo il nuovo allenatore non è ancora stato annunciato dall’Inter".