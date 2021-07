Ts – Inzaghi, l’Inter meglio non poteva scegliere. Eredità Conte pesante, ma visto…

Vacanze agli sgoccioli per Inzaghi che martedì, insieme allo staff, sarà a Milano pronto a imbarcarsi nella nuova avventura nerazzurra

Vacanze agli sgoccioli per Simone Inzaghi che martedì, insieme allo staff, sarà a Milano pronto a imbarcarsi nella nuova avventura nerazzurra. Nonostante le vacanze, i contatti tra il tecnico e Ausilio sono stati costanti come ammesso dallo stesso Marotta: "Ausilio lo sente anche tre o quattro volte al giorno. In queste poche settimane ha dimostrato già un grandissimo senso di appartenenza".