Marotta: “Puntiamo su Lautaro, sono abbastanza fiducioso. Inzaghi erede naturale di Conte”

Nuove dichiarazioni dell'amministratore delegato nerazzurro sull'attaccante argentino e sulla scelta in panchina

Nuove parole di Beppe Marotta, dopo quelle di ieri sul mercato dell'Inter e non solo. L'ad nerazzurro ha concesso oggi un'intervista a “Dribbling Europei” per Rai 2 e ha parlato così verso Belgio-Italia e non solo: “Chiaro che come italiano faccio il tifo per i nostri Azzurri. È evidente che è anche bello avere un avversario in cui gioca un ragazzo di tutto rispetto, sia umano che calcistico come Lukaku, ma in questo caso non vale il detto vinca il migliore ma speriamo vinca l’Italia”.