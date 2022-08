Libero – Inzaghi deve fare la cosa per lui più antipatica. L’Inter si sta allontanando…

Ripensando all'Inter , nella testa c'è ancora la brutta sconfitta contro la Lazio. Simone Inzaghi è finito nell'occhio del ciclone per alcune scelte che sono sembrate incomprensibili. "La squadra, lentamente ma implacabilmente, si sta allontanando dal contismo. Come era aggressiva e votata a un gioco fatto di ripartenze ficcanti la squadra di Conte, così appare arrendevole. L’Inter appare la lontana parente rispetto a quella che gli osservatori hanno dato come favorita per lo scudetto. E Inzaghi ne è il primo responsabile", sottolinea Libero. "Inzaghi ha fatto la figura del tecnico difensivista, timoroso nell'inaspettato “primo non prenderle” quando, invece, avrebbe dovuto ruggire e imporre il gioco".

"Inzaghi è parso anche incapace di leggere la forma dei giocatori. Cosa deve fare Inzaghi? La cosa per lui più antipatica: rileggersi il metodo-Conte (Antonio) per impostare la squadra a immagine e somiglianza di quello che è attualmente uno dei migliori allenatori del mondo. Non pensare a coprirsi. Cosa farà Simone quando dovrà affrontare Bayern e Barcellona in Champions se è stato così timido contro Lazio? Si ispiri a Conte, in fin dei conti anche Ancelotti si ispirò a Sacchi, agli inizi. Non ci sarebbe nulla di male per prevenire altri guai. Anche perché sabato sera c’è il derby. Già una sfida-verità".