Polverosi (CdS): “Inzaghi doveva fiutare il trappolone. L’Inter cede il passo alla Juve”

Del momento che vive l'Inter, costretta a cedere le sue pedine migliori per motivi finanziari, ha parlato il giornalista

"Domanda lecita e diretta a Simone Inzaghi: oggi, dopo la cessione di Hakimi e Lukaku, accetterebbe di lasciare la Lazio per l’Inter? Noi ne dubitiamo, se si considera in questo momento lo spessore tecnico delle due squadre a cui va aggiunto il peso delle aspettative, perché l’Inter è comunque la squadra campione d’Italia anche se ha vinto lo scudetto ritardando, e non di poco, il pagamento degli stipendi ai suoi dipendenti. Brutta estate per Inzaghi e peggio ancora per gli interisti di vecchia data che in meno di un mese hanno perso i tre protagonisti dello scudetto: Conte, Lukaku e Hakimi. È come se il grande Barcellona avesse perso in un colpo solo Guardiola, Messi e Iniesta. Non sarebbe stato più lo stesso e così accadrà all’Inter".