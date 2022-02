Inter, Inzaghi ha già scelto l’undici anti-Milan. Solo due dubbi per il derby

Il tecnico dell'Inter ha ripreso gli allenamento e ha già in testa quale formazione schierare sabato sera contro il Milan

Dopo la pausa per la Nazionali, il campionato dell'Inter ripartirà dalla sfida contro il Milan di sabato sera . La squadra nerazzurra ha ripreso oggi gli allenamenti in vista dell'importante del derby.

"Oggi Inzaghi ha dato il via a cinque giorni di allenamenti specifici senza eccedere troppo con i carichi di lavoro. Parte della seduta pomeridiana è stata dedicata ad aspetti tattici, poi in campo per affinare la condizione e preparare le gambe dei giocatori in vista di un tour de force massacrante nel prossimo mese e mezzo. Tutti presenti agli ordini del tecnico nerazzurro salvo Lautaro e Sanchez, che si ripresenteranno giovedì, dopo aver affrontato l’ultimo impegno con le rispettive nazionali nella notte tra martedì e mercoledì. Il terzo sudamericano impegnato in questa tornata di qualificazioni mondiali, Vecino, ha invece già fatto rientro in Italia e ha regolarmente partecipato alla seduta odierna", si legge su Gazzetta.it.