Da Gosens a Correa e Gagliardini: Inzaghi può contare sulle forze fresche

Dopo il pareggio in casa del Torino, l'Inter non può più sbagliare e deve ripartire alla ricerca dalla vittoria già dalla sfida di sabato contro la Fiorentina. Inzaghi ha finora contato spesso sugli stessi uomini, ma da qui alla fine della stagione tutti dovranno farsi trovare pronti.

Per questo sarà importante anche l'apporto di quei giocatori che finora non hanno avuto grande minutaggio: tra tutti Correa e Gosens, ma non solo. Per raggiungere l'obiettivo servirà ritrovare la condizione ottimale di tutto il gruppo.