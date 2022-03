Inter, per Inzaghi ieri decibel più alti del solito: parole dure e un appello ai giocatori

Ad Appiano il tecnico nerazzurro ha tenuto a rapporto la squadra

"Prima di chiudersi in conclave con Marotta e Co., il tecnico nerazzurro ha strigliato per davvero l’intera squadra. Decibel più alti del solito, parole ferme e dure, appello alle motivazioni e all’orgoglio: in pratica, una nuova chiamata alle armi come quella di inizio stagione. Non si potranno ripetere più certi approcci mollicci alle partite che sono costati punti sanguinosi negli ultimi mesi".