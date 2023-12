Inter, intesa da costruire per Thuram e Arnautovic. Lautaro e Dimarco, rientro imminente. Il piano…

"Thuram senza Lautaro non ha ancora segnato e durante la coabitazione con Arnautovic nelle ultime due partite di fatto non ha mai tirato in porta, a testimonianza di un’intesa ancora tutta da costruire. Il rientro del capitano però è imminente, come quello di Dimarco e il mercato dovrebbe portare il canadese Buchanan per riempire il vuoto lasciato da Cuadrado: il piano è arrivare alla Supercoppa in Arabia con un passo diverso, perché da lì in poi l’Inter avrà due mesi caldissimi. E non ha nessuna intenzione di scottarsi".