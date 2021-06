Inter, Inzaghi freme: “Un suo gesto esprime l’entusiasmo con cui è arrivato”

Simone Inzaghi è entusiasta per la sua nuova avventura all'Inter: il suo gesto negli scorsi giorni spiega tutto

Come già riportato, Simone Inzaghi non ha perso tempo e si è subito messo in contatto con Romelu Lukaku, che sarà l'uomo centrale del progetto Inter. Ma, come racconta il Corriere dello Sport, il neo tecnico nerazzurro non si è fermato qui: "La scorsa settimana, in occasione della prima riunione operativa, aveva già informato Marotta e Ausilio che si sarebbe messo in contatto con i giocatori. E così ha fatto: una chiamata per tutti, nessuno escluso. In questo modo, il giorno del raduno, non saranno necessarie presentazioni. Anzi, c’è da credere che, anche in vacanza, Simone continuerà a tenere accesi i canali di comunicazione, pronto a qualsiasi aggiornamento. Volendo, è la dimostrazione dell’entusiasmo con cui ha intrapreso la nuova avventura".