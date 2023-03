Calamai: “Inzaghi gestore, non costruttore. Inter, ecco chi vedrei al suo posto”

Luca Calamai, nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, ha fatto il punto sull'Inter e su Simone Inzaghi : "C'è un altro tecnico in bilico ed è Inzaghi. Simone è un gestore più che un costruttore. Funziona quando il gruppo è solido e ha leader tecnici e caratteriali. Ma quando come nel caso dell'Inter di oggi un allenatore deve metterci del suo e inventarsi qualcosa di nuovo e di coraggioso allora lui non lascia il segno. Non è un caso che abbia vinto alcune Coppe e non gli scudetti. Perché nelle gare secche devi portare la squadra al momento giusto nelle condizioni psicologiche migliori poi ci pensano i singoli. Il campionato invece è un Giro d'Italia dove ogni giorno devi avere un'idea nuova alla quale lavorare.

Chi potrebbe sostituirlo? A me piacerebbe più Thiago Motta che il ritorno di Antonio Conto. Thiago è da Inter. Anzi, è anche da Psg per questo. È uno che studia, che ha curiosità, che non ha paura di rischiare. E ha la personalità per reggere un mondo complicato (ma che lui conosce bene) come quello nerazzurro. Conte se torna in Italia avrà la pretesa di voler vincere subito per riscattare le ultime delusioni. Ma l'Inter non può perdere di vista il bilancio. Dovrà anche fare qualche scommessa. Con tutti i rischi che comporta".