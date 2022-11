Inter, Inzaghi non getta la spugna: il tecnico crede nel recupero lampo di Lukaku

Contro il Bayern era l'occasione per mettere nelle gambe altri minuti, invece Romelu Lukaku è costretto a fermarsi nuovamente. Il belga ha accusato un risentimento alla cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. A proposito dell'attaccante belga, ieri Simone Inzaghi non ha voluto gettare la spugna, augurandosi che la sua stella rientri in campo prima del Mondiale in Qatar.

«Romelu ha avuto un problemino alla cicatrice nella partita di sabato. Dovrà rimanere a riposo per qualche giorno e verrà rivalutato a fine settimana. Si tratta di un rallentamento che non ci voleva, ci stava dando dentro in questo periodo. Nessun allarme, ma è normale che dispiaccia. Cambierò qualcosa, ma non troppo. La squadra sta dando ottime risposte, non siamo quelli dell’andata. I tedeschi sono molto forti, sarà una partita bellissima». "In panchina pure Dzeko che ieri non si è allenato per una botta presa con la Samp".