Inzaghi: “Giroud non avrebbe tolto nulla al mio attacco, anzi. Per il secondo posto…”

Alla fine della partita con la Spal, Simone Inzaghi ha parlato del momento della sua Lazio e del mancato arrivo di Giroud. Questo è quanto ha detto l’allenatore: «C’è un bel entusiasmo, lo stadio era bellissimo, c’era una bella atmosfera, ci dobbiamo migliorare sempre perché le gare del campionato italiano sono tutte molto difficili come si è visto anche oggi. Ma questo spirito ci possiamo togliere delle soddisfazioni».

-Marocchi ha detto che l’acquisto di Giroud ti avrebbe messo in imbarazzo perché hai scelta in avanti con Caicedo, Correa. Se riesci a tenerli tutti in buona salute meglio così…

Sai, hai detto bene, è importante che stiano sempre bene. Ma ci sono tante competizioni e tante partite da fare. Sicuramente non avrebbe tolto spazio e luce ai miei attaccanti. Abbiamo anche inserito un giovane. Caicedo, Correa e Immobile stanno facendo bene. Se veniva qualcuno ad aiutarci avremmo avuto più soluzioni e un acquisto in più non avrebbe sicuramente tolto a chi c’è.

-Dirmi per il secondo posto?

Firmo per gare come quella di oggi ma mancano tante gare, ci sono tanti punti in palio. Vivo alla giornata come negli ultimi quattro anni, meravigliosi grazie ai miei ragazzi e ai tifosi che ci hanno dato tanto.

(Fonte: Skysport)