Inter, da Conte a Inzaghi. “Ecco l’idea che ha spinto Marotta scegliere il tecnico”

Dopo un tecnico come Conte, l'ad dell'Inter ha pensato all'ex Lazio per proseguire il progetto vincente

Dopo Conte, Marotta ha scelto di proseguire il progetto vincente con Simone Inzaghi . Il tecnico domani prenderà parte alla conferenza stampa a San Siro e giovedì accoglierà i giocatori alla Pinetina per iniziare il suo corso in nerazzurro.

"A volte, il miglior modo per prolungare la vita a un ciclo vincente è togliere il piede dall’acceleratore: è successo al Milan dei tempi d’oro (con Fabio Capello al posto di Arrigo Sacchi ) e, in epoca più recente, alla Juve quando Massimiliano Allegri ha reso immortale quanto iniziato da Conte. Questa è l’idea che ha spinto Marotta a scegliere Inzaghi (l’Inter non aveva un piano B dopo l’addio di Conte), allenatore peraltro maestro anche nel cementare il rapporto con il gruppo squadra: dai giorni del suo insediamento, ha chiamato tutti, compreso Hakan Calhanoglu , primo colpo dell’estate anche se dovuto a quanto successo a Christian Eriksen (atteso tra una decina di giorni a Milano)", si legge su Tuttosport.