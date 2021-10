Inter, Inzaghi e Immobile si sono sentiti anche in questi giorni: l’aneddoto

Simone Inzaghi ritrova Ciro Immobile. L'allenatore dell'Inter è pronto a salutare di nuovo l'attaccante all'Olimpico

Simone Inzaghi ritrova Ciro Immobile. L'allenatore dell'Inter è pronto a salutare di nuovo l'attaccante all'Olimpico. Allenatore e giocatore in campo, amici fuori, tanto da aver anche viaggiato insieme negli anni scorsi. Come svelato da Sky Sport, i due si sono sentiti anche in questi giorni per messaggio. Sarà la prima volta che si affronteranno da avversari, un appuntamento che Immobile - reduce da infortunio - non voleva assolutamente perdere.