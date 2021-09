Inter, Inzaghi incrocia le dita per Dzeko: contro la Sampdoria sarà fondamentale

Il bosniaco, considerati i rientri all'ultimo degli argentini Lautaro e Correa, sarà l'unica certezza in attacco

L'Inter di Simone Inzaghi prosegue la sua preparazione in vista della gara di campionato contro la Sampdoria: gruppo ridotto ai minimi termini, considerati i numerosi calciatori impegnati con le rispettive Nazionali. Il tecnico nerazzurro, come scrive Tuttosport, incrocia le dita in particolar modo per Edin Dzeko :

"In soccorso di Inzaghi potrebbe arrivare il calendario internazionale perché a differenza di molti altri compagni, Dzeko domani non avrà un impegno ufficiale, bensì un’amichevole contro il Kuwait e il ct Petev potrebbe non schierarlo in vista della gara di qualificazione ai Mondiali contro il Kazakistan il 7 settembre. L'8, al massimo il 9, Dzeko sarà poi di ritorno a Milano e avrà tutto il tempo per recuperare e prepararsi per la Sampdoria".