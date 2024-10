Tornare da Berna con i tre punti era fondamentale per l'Inter che vuole andare avanti in Champions senza disputare i playoff. Non una grande gara, lo ha ammesso anche mister Inzaghi . Soddisfatto per i tre punti, ma particolarmente agitato durante i 90'.

"Eccolo qui: G8 doveva essere e G8 è stato. L’Inter è andata a dormire a Berna (solo oggi è previsto il rientro della squadra a Milano) con l’obiettivo centrato, l’ingresso nelle prime otto della classifica della Champions. Simone Inzaghi ha trovato un altro 1-0 d’oro dopo quella di Roma. Non era felice, durante la partita, il tecnico dell’Inter. Indemoniato in panchina, imbufalito a tratti nel primo tempo, quasi sconsolato dopo gli errori di Taremi prima e Zielinski poi, alla fine trionfante per il gol trovato. E lì, un gesto ha colpito: mentre tutti si abbracciavano, Inzaghi è andato verso la panchina, si è abbassato e si è messo a consolare Arnautovic, rimasto seduto, evidentemente ancora colpito per l’errore in occasione del rigore", sottolinea La Gazzetta dello Sport.