Triplice fischio allo Stadion Wankdorf di Berna tra Young Boys e Inter. Simone Inzaghi è arrivato in sala stampa per commentare quanto accaduto nei 90' appena terminati. Qui le sue considerazioni raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it in Svizzera: "La partita non è stata semplice, ma lo sapevamo. Sono una squadra fisica, che ti fa perdere le distanze su un campo sul quale non è difficile giocare. Abbiamo creato tante situazioni, poi si è complicata perché non l'abbiamo sbloccata. Il primo rigorista è Calhanoglu, poi Taremi e Arnautovic sono entrambi bravi a calciare, lo fanno in nazionale, e stasera potevano tirarlo entrambi. Purtroppo Arnautovic l'ha sbagliato, era molto deluso, ma non deve essere. Continuerà ad essere importante per noi".