"Possesso palla totalmente dell'Arsenal, angoli 14-0 per l'Arsenal. L'Inter non era partita male, ha pressato per 15' o 20', non dava sbocco alle uscite dell'Arsenal, ha preso anche una traversa. L'Arsenal ha cominciato a giocare, Inzaghi ha deciso di fare tanti cambi in Champions perché non lo so, è più semplice giocarsi lo scudetto per avere magari delle conferme e rimanere più a lungo come allenatore dell'Inter rispetto alla Champions"