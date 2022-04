CorSera – Inzaghi gongola, si è ripreso la sua Inter. Pagano le sue scelte

Il tecnico nerazzurro, dopo la vittoria contro il Milan, si rilancia per gioco e forza mostrata. Nerazzurri padroni del proprio destino

L'ultimo derby se lo è preso l'Inter . Per tre a zero e alla fine vale la finale della Coppa Italia. Inzaghi , scrive il Corriere della Sera per raccontare la partita, "gongola. Si è ripreso la sua creatura, ha scacciato i gufi e l’11 maggio a Roma cercherà di alzare il secondo trofeo della stagione dopo la Supercoppa Italiana. La mano dell’allenatore è evidente non solo nel rilancio della squadra dopo la vittoria allo Stadium contro la Juventus, ma anche nelle scelte del derby", si legge. E le scelte sono state puntare su Darmian al post di Dumfries che sembrava stanco, Correa al posto di Dzeko con accanto Lautaro , il bosniaco così potrà giocare con la Roma. E il Toro ha messo ha segno una doppietta, in una gara che ha giocato con piglio e grinta.

"L’Inter è padrona del suo destino. Quella nel derby è la quarta vittoria di fila nel segno del gioco e della ritrovata brillantezza. Il Milan, invece, si è avvitato su se stesso: non sa più far gol, ha perso incisività e stavolta anche la difesa, imbattuta da sette partite, crolla senza attenuanti. L’Inter vola in finale, undici anni dopo l’ultima volta, con Leonardo in panchina. Il Milan arranca. E Pioli adesso sa che non può sbagliare domenica all’Olimpico contro la sua Lazio. Sarri non farà sconti", si legge sul quotidiano.