Nessuna paura. L'Inter non ne ha più dalla finale di Istanbulcontro il City e anche se la vetta della classifica è lontana quattro punti, con una partita in meno, la squadra di Inzaghi ha imparato a gestirsi. Intanto ieri Conte ha perso contro la Lazio ed è a meno uno (con una partita in più) mentre Gasperini è a 34 punti, gli stessi che virtualmente l'Inter avrebbe se avesse vinto contro la Fiorentina nella gara poi rinviata dopo quanto accaduto a Bove. Conti virtuali che Inzaghi probabilmente non starà facendo perché, come fa sempre, pensa al lavoro. E una gara alla volta, quello che ha fatto per vincere.