"Insomma, l’Inter è consideratala squadra da battere in Italia e una delle migliori in Europa per un’ottima ragione. Tra le big soltanto il Leverkusen ha perso meno partite (3) nello stesso arco di tempo, mentre il Real Madrid ha subito 7 sconfitte, il Manchester City 11 e il Barcellona 14. Non è finita qui, perché c’è un’altra statistica in cui l’Inter eccelle, quella dei clean sheet: Sommer ha tenuto la porta inviolata in 38 delle ultime 68 partite. Tantissima roba".