Inzaghi-Inter, a Lotito non va giù: “Per me un contratto è una stretta di mano”

Il presidente della Lazio torna su quanto accaduto nelle scorse settimane con il nuovo allenatore dell'Inter

Claudio Lotito, presente in Campidoglio alla premiazione della Lazio Women, appena promossa in A, è tornato sulla scelta di Simone Inzaghi di firmare con l’Inter dopo aver discusso a lungo del rinnovo con i biancocelesti: “Non so quello che succederà in termini di allenatore. Per me un contratto è una stretta di mano per altri... Verba volant, scripta manent”, si legge su TMW.