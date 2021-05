Repubblica – Inter, ecco la missione di Inzaghi. A consigliare il tecnico…

L'Inter ha fatto la sua scelta: sarà Simone Inzaghi l'allenatore per la stagione 2021/22

L'Inter ha fatto la sua scelta: sarà Simone Inzaghi l'allenatore per la stagione 2021/22. Dopo aver salutato Conte, Marotta e Ausilio hanno individuato nell'ex tecnico della Lazio l'uomo giusto per ripartire. Come sottolinea Repubblica, Inzaghi deve riuscire nella missione in cui Conte non ha creduto: vincere con l’Inter nonostante le ristrettezze economiche.