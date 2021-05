Come sarà l’Inter di Inzaghi? “C’è il nome del top che partirà. In arrivo l’offerta”

L'Inter ha sciolto le riserve sul prossimo allenatore in favore di Simone Inzaghi, pronto a iniziare la sua nuova esperienza nerazzurra

L'Inter ha sciolto le riserve sul prossimo allenatore in favore di Simone Inzaghi , pronto a iniziare la sua nuova esperienza nerazzurra. L'ormai ex allenatore della Lazio è atteso a Milano, secondo quanto scrive calciomercato.com, tra oggi e domani.

Contratto biennale a 4 milioni di euro a stagione, mancano solo le firme. Dopodiché, sarà tempo di disegnare l'Inter che verrà. Un'Inter che, come noto, potrebbe essere molto diversa da quella che ha chiuso il campionato da campione d'Italia. C'è attesa per capire soprattutto come la società lavorerà in uscita. Tutti sono entrati nell'ottica che almeno un big verrà ceduto. E, secondo quanto sostiene calciomercato.com, quel big potrebbe essere Lautaro Martinez:

"Inzaghi non erediterà la stessa squadra di Conte, Zhang e Marotta sono stati chiari: sarà necessario vendere uno o anche due calciatori se i nerazzurri non riusciranno a piazzare tanti dei calciatori che oggi sono in prestito in giro per l’Europa. Il primo indiziato a lasciare i nerazzurri è Lautaro Martinez, l’argentino ha offerte dalla Spagna, l’Atletico Madrid fa sul serio e nei prossimi giorni Camano potrebbe recapitare a Milano la proposta degli spagnoli. Inzaghi si augura che i sacrifici possano terminare con la cessione dell’argentino".