Inzaghi: “Il rinvio di Juve-Inter? Non ho pensato a questa cosa perché in Italia abbiamo…”

Al termine di Lazio-Bologna, Simone Inzaghi ha commentato la vetta solitaria e la decisione di rinviare Juventus-Inter. “È un bel percorso iniziato negli anni, quest’anno siamo in testa alla classifica per merito, gli altri anni abbiamo alzato dei trofei e magari avrebbe voluto farlo qualcun altro al posto nostro. Dove si decide questo scudetto? Spero di non perdere giocatori importanti durante la stagione. Il rinvio di Juve-Inter? Io penso che a questa cosa non ho minimamente pensato perché in Italia abbiamo un problema grave in questo momento che, al di là delle partite spostate, dobbiamo cercare di sconfiggerlo al più presto facendo tantissima prevenzione“.

(Sky Sport)