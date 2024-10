"Partiamo dal fatto che questa squadra ha fatto tre vittorie in una settimana, dopo il derby abbiamo reagito, alla squadra non posso dire nulla, abbiamo vinto meritatamente tutte le gare. Dobbiamo migliorare sotto alcuni aspetti, paghiamo tutto quanto, non dobbiamo rilassarci, dopo la Stella Rossa abbiamo lavorato su dettagli da limare, i ragazzi hanno un grandissimo spirito perché una partita come quella di oggi non può finire 3-2. In vantaggio di un uomo e di due gol, poi Milinkovic ha fatto buoni interventi ma siamo stati anche imprecisi, ai ragazzi devo dirgli bravi, tutti sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, dobbiamo prestare ancora più attenzione nella nostra area, alla minima disattenzione la paghiamo"