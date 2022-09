TS – Turnover Inter, Inzaghi ha avuto ragione. ”Se proprio va trovato un difetto…”

Il successo dell'Inter in quel di Plzen è molto importante per i nerazzurri e premia le scelte di Simone Inzaghi

Il successo dell'Inter in quel di Plzen è molto importante per i nerazzurri e premia le scelte di Inzaghi: ''Alzi la mano, nonostante Beppe Marotta le avesse definite nel-prepartita («Scelte logiche»), chi non ha quanto meno aggrottato la fronte leggendo la formazione mandata in campo da Simone Inzaghi a Plzen. Sei i cambi rispetto alla risicatissima vittoria con Toro e, soprattutto, la scelta di lasciare in panchina Lautaro Martinez , una scommessona viste le ultime prestazioni fornite da Edin Dzeko e Joaquin Correa nonché l’assenza di Romelu Lukaku . Invece Inzaghi ha avuto ragione e di questo gli va dato ampiamente atto (troppo facile criticarlo soltanto quando toppa i cambi)'', commenta Tuttosport.