Inter, De Grandis: “Vecino, Inzaghi lo voleva alla Lazio. Il tecnico ha un compito”

L'allenatore nerazzurro potrebbe trovare un protagonista speciale in questa stagione anche tra i nomi considerati alternative

Vidal lo ha già provato. È andato talmente male nella scorsa stagione che in questa ha accettato di partire dalla panchina, in seconda linea. Ha fatto vedere una condizione diversa rispetto allo scorso anno. Vecino è un giocatore che Inzaghi ha spesso chiesto per la Lazio, gli piace. Non è Milinkovic, ma è un mediano alto in mezzo al campo, che può spezzare le azioni di testa e può fare quel tipo di gioco. Sanchez avrà maggiore concorrenza perché Lautaro e Correa possono fare la seconda punta. Potrebbe metterlo anche sulla trequarti. Ma credo che la cosa più importante per Inzaghi sia dimostrare che l'Inter non è una squadra in smobilitazione ma vuole confermare il titolo italiano fortissimamente, sfruttando anche il fatto che la Juve è in difficoltà. Al momento in campionato si fatica a trovare una favorita.