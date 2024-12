Quello che voglio dire è che siamo partiti probabilmente dal prendere in giro Inzaghi per questa cosa. Oggi, praticamente ogni allenatore fa quello che ha deciso di fare Simone Inzaghi. E quando non succede questa cosa, vedi Pablo Mari, la squadra resta in dieci e conseguentemente perde la partita. Io non so se il calcio di oggi sia uguale al calcio di prima, ma sono sicuro che oggi una squadra che rimane in dieci perde l'85, il 90, forse il 95%, delle volte. E te l'ha dimostrato anche il Bologna, che ha fatto una partita clamorosa, ma per quell'espulsione ridicola si è trovato a perderla 3-2. Quindi credo che bisognerebbe un attimo fare un'analisi su questa questione delle ammonizioni, perché sta diventando veramente un fatto determinante all'interno delle partite. Chi viene ammonito rischia di lasciare la squadra in dieci. Se rimani in dieci hai praticamente perso, e se hai praticamente perso è meglio togliere l'ammonito, per quanto possa far bene".