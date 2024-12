Nel 2024, per esempio, solo Real Madrid e Liverpool (90) hanno fatto più punti dell'Inter in Serie A (89) ma tutte e tre hanno lo stesso numero (27) di partite vinte. "Dopo il successo rotondeggiante a Cagliari, sono cresciute le categorie in cui l’Inter impone la sua legge per le strade d’Europa: dal numero di diversi marcatori a quello dei difensori andati a segno. Inzaghi ha messo su una cooperativa felice in cui tutti si divertono e tutti arrivano in porta. La posizione in campo è solo uno spazio da riempire, indipendentemente dall’occupante del momento che cambia in base all’azione: al 63’ della sfida alla Domus Arena il fermo immagine della tv fotografava una difesa a tre così organizzata — Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan –, mentre tutti i centrali davanti a Sommer erano in libera uscita, come capita spesso e volentieri. Non un’allucinazione collettiva, ma semplicemente “Inzaghismo” in purezza", si legge sulla Gazzetta.