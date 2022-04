Juve-Inter, senza de Vrij meno fluidità ma comunque sicurezza. Inzaghi…

L'allenatore nerazzurro spera nel recupero di Brozovic perché in mediana senza di lui sarebbe tutto più complicato

L'Inter vuole tornare a vincere uno scontro diretto. Quello contro la Juventus è importantissimo per ridarsi una chance in chiave scudetto e per non allontanarsi ulteriormente dai primi posti. Per non buttare quindi via una stagione dopo averne fatta, almeno la metà, benissimo. Inzaghi spera di recuperare Brozovic. Più difficile riesca a recuperare de Vrij, per questo in difesa - insieme a Skriniar e Bastoni - giocherà D'Ambrosio. "Un trio affidabile anche se l'impostazione della manovra con lo slovacco al posto dell'olandese perde parecchio in fluidità. Ecco perché Simone ha sperato che Stephan stringesse i denti e recuperasse. Complicato a questo punto", scrive sui tre centrali il Corriere dello Sport.