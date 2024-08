"Nel 2024 l’Atalanta ha subito quattro gol in due partite, entrambe contro l’Inter. La squadra di Inzaghi aveva battuto l’Atalanta per 4-0 anche il 28 febbraio scorso quando per i nerazzurri erano andati in gol Darmian, Lautaro, Dimarco e Frattesi. Prosegue la serie di successi dell’Inter contro la Dea. L’Inter è anche la squadra che ha battuto più volte l’Atalanta di Gasperini in Serie A: nove (dal 2016/17). L’Atalanta ha perso due partite di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso marzo quando, dopo il 4-0 con l’Inter perse con il Bologna", aggiunge il quotidiano.