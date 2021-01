Intervenuto nel post-partita di Inter-Benevento, l’allenatore degli ospiti, Filippo Inzaghi, ha parlato così:

“La partita è nata male, quel calcio di punizione deviato da un nostro giocatore all’incrocio. La squadra ha reagito, c’è quella palla gol di Lapadula che andava vista diversamente ma non avrebbe cambiato il resto della partita perché l’Inter era in grande forma e noi probabilmente non eravamo nella serata migliore”.

(Sport Mediaset)