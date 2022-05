Inter, Inzaghi già sogna la coppia Lautaro-Dybala. Primo segnale da San Siro

Il tecnico nerazzurro accoglierebbe a braccia aperte l'attaccante argentino, che formerebbe con il connazionale un tandem da sogno

Il nome caldo del mercato dell'Inter è quello di Paulo Dybala: la dirigenza nerazzurra è pronta a fare sul serio, e già oggi avrà un nuovo confronto con l'entourage del giocatore per capire i margini di una eventuale trattativa. Un'ipotesi che, come scrive La Gazzetta dello Sport, intriga e parecchio Simone Inzaghi:

"Al momento Dybala si trova a Bilbao dove fatica con l'Albiceleste a Lezama, nel centro dell'Athletic: c'è da preparare la supersfida Italia-Argentina dell'1 giugno a Wembley. La buona compagnia non manca, visto che ad accompagnarlo durante il viaggio verso il ritiro c'erano, tra gli altri, anche Joaquin Correa e Lautaro Martinez: impensabile che le chiacchiere non siano finite lì, sul futuro prossimo che potrebbe vederli tutti insieme con la stessa maglia, dentro a un attacco a trazione argentina. Proprio la coppia Joya-Lautaro è di quelle che solleticano gli appetiti e fanno fantasticare i tifosi, ma nella testa di Inzaghi rappresentano un'opportunità per elevare la batteria offensiva: per caratteristiche, quei due si completano alla perfezione, sembrano due metà della stessa mela. Già lunedì sera, nell'amichevole solidale di Eto'o a San Siro, Paulo ha pure capito quanto il popolo nerazzurro sia pronto a spellarsi le mani per lui".