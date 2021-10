Marusic: “Abbiamo avuto Inzaghi per 5 anni, giocavamo col 3-5-2. Con Sarri lavoriamo di più”

Le parole del giocatore della Lazio in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Verona

"Ogni giorno cerchiamo di migliorare sul piano della continuità. Vogliamo iniziare a fare punti in trasferta, domani vogliamo portare a casa i tre punti. Abbiamo avuto mister Inzaghi per cinque anni, giocavamo con il 3-5-2. Con Sarri lavoriamo di più, ha cambiato molto. Siamo uniti e vogliamo dare il massimo per il nostro gruppo".