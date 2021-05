Inzaghi: “Vogliamo arrivare tra le prime quattro. Proviamo a vincerle tutte”

Il tecnico della Lazio ha parlato a Dazn dopo la vittoria per 4-3 sul Genoa che lo tiene in corsa per la Champions

Andrea Della Sala

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato a Dazn dopo la vittoria per 4-3 sul Genoa che lo tiene in corsa per la Champions:

“Oggi i ragazzi sono stati bravissimi, abbiamo fatto 80' di grande calcio. Abbiamo segnato quattro gol, ma potevamo farne anche di più. Poi è arrivata l'undicesima vittoria di fila in casa, un altro record. E io sono orgoglioso di essere l'allenatore di questi calciatori. Vogliamo arrivare tra le prime quattro: sarà difficile, ma noi ci proveremo”.

Lazio schiacciante nella prima parte di gara, poi un black-out.

"Abbiamo giocato contro un'ottima squadra, con tanti calciatori di qualità. Dopo il rigore abbiamo dato sprint al Genoa, loro ci hanno creduto e noi abbiamo sofferto negli ultimi 8-10'. Ma ci sta, giochiamo in A e con squadre forti".

Pensa di vincerle tutte da qui alla fine?

"È il desiderio e l'auspicio. Abbiamo fatto un girone di ritorno quasi perfetto. In quello di andata abbiamo perso qualche punto, ma volevamo fare un grande girone di Champions".

La firma sul rinnovo quando arriva?

"Adesso pensiamo a chiudere bene questa stagione. Con il presidente c'è un ottimo rapporto, ne parleremo con calma. Lotito adesso ha tante cose personali per quanto riguarda la società, noi abbiamo una partita ogni tre giorni. Ma non ci saranno problemi".