Inter, Inzaghi ha zittito Xavi e compagnia parlante: lezione di tattica al ‘piccolo Guardiola’

"Simone Inzaghi che, secondo Xavi e compagnia parlante, avrebbe dovuto mettere il bus davanti alla porta, ha dato una lezione di tattica al “piccolo Guardiola” mandandolo a ripetizione nel modo in cui si gestisce la fase difensiva. Quella del Barça è stata agghiacciante, con i tre gol regalati da errori che difficilmente si vedono anche tra i dilettanti (...). Eh sì, perché è vero che Inzaghi, in assenza di attaccanti in panchina, ha chiuso con il 5-4-1, ma ha dimostrato che nel calcio conta come si interpretano i sistemi di gioco e l’Inter, nonostante avesse infittito le linee davanti a Onana, non ha mai rinunciato a ripartire".