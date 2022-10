Inzaghi: “Meritavamo l’impresa. No rivalse ma Barcellona si ricorderà a lungo dell’Inter”

Le parole del tecnico nerazzurro dopo la partita di questa sera contro il Barcellona al Camp Nou

Daniele Vitiello

Al termine di Barcellona-Inter, Simone Inzaghi ha raggiunto i giornalisti in sala stampa per la consueta conferenza. Queste le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di FCINTER1908.IT al Camp Nou: "Impresa? C'è rammarico per quello che abbiamo creato. Con la vittoria avremmo concluso il discorso con due giornate d'anticipo, con questo calendario sarebbe stato importantissimo. Abbiamo fatto due partite col Barcellona di grandissima corsa, intensità, determinazione".

Può essere una svolta questa vittoria?

"Abbiamo fatto una grande gara, volevamo vincere ed entrare nella storia perché in Champions l'Inter non ha mai vinto qui. Sarebbe stata impresa in caso di vittoria, ora ci manca ultimo passo, ma prima altre due partite di campionato da affrontare nel migliore dei modi. La stagione potrebbe svoltare, ma ci manca l'ultimo passo. Dobbiamo regalare questa soddisfazione ai nostri tifosi con la qualificazione, come fatto lo scorso anno dopo undici anni. Sarebbe il secondo anno di fila, speriamo nell'ultimo passetto davanti ai nostri tifosi".

Molti problemi del Barcellona.

"E' una grandissima squadra, con un grande allenatore. Il loro problema è aver trovato un'Inter all'altezza della sua storia grazie ad una prova positiva tecnicamente. Abbiamo portato la palla nel modo migliore, siamo riusciti a creare tantissimo. Su quella traversa di Dzeko potevamo sbloccarla molto prima".

Il merito è aver giocato a viso aperto?

"Ce la siamo giocata a viso aperto. Avevo anche pensato di rinunciare ad uno dei due attaccanti, avrei potuto alzare qualcuno, ma avrei mandato un segnale sbagliato alla squadra. Dzeko e Lautaro sono stati bravissimi a giocare con i compagni una partita molto buona, riuscendo a limitare l'avversario con gruppo e compattezza".

Rivalsa?

"Motivi di rivalsa non ne ho con nessuno. Qui in Spagna apprezzeranno, perché sanno che il Barcellona ha perso solo una partita in campionato e perso in Champions con il Bayern. Si ricorderanno a lungo dell'Inter. Ora manca l'ultimo passo".

Le partite disputate in passato con le grandi d'Europa hanno aiutato l'Inter?

"L'anno scorso abbiamo incontrato Real Madrid e Liverpool che sono state grande avversarie. Col Barcellona in due partite ravvicinate abbiamo fatto due gare buone, che ci hanno permesso di metterci in una posizione molto buona".