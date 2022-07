Post conferenza partita a biliardino per Inzaghi e i dirigenti dell’Inter

Il club nerazzurro riparte da oggi, dalle parole dell'ad Marotta e del tecnico, e apre domani una nuova stagione. Dopo l'evento in sede partitella in terrazzo

L'Inter è pronta a ricominciare una nuova stagione. Il club nerazzurro è ripartito dalla conferenza stampa, che si è tenuta nella sede di via della Liberazione, di Marotta e Inzaghi. Il primo ha fatto un discorso introduttivo partendo da un bilancio sull'ultima annata che ha visto la squadra vincere due trofei e perdere lo scudetto all'ultima giornata con rammarico. Il tecnico ha risposto alle curiosità dei giornalisti. Ha detto di sentirsi in una botte di ferro per quanto riguarda il mercato, non ha affatto escluso la partenza di Skriniar, ma si è detto sicuro che l'Inter a inizio campionato sarà pronta a competere per vincere come nella scorsa stagione.