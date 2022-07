Diretta LIVE, la conferenza stampa di Giuseppe Marotta e Simone Inzaghi alle 17

Al via la stagione per la società nerazzurra che domani si ritroverà ad Appiano Gentile per il primo giorno di ritiro. Beppe Marotta e Simone Inzaghi presentano la nuova Inter nella conferenza stampa di inizio stagione

MILANO - Finite le vacanze per i calciatori è tempo di ricominciare a sudare sui campo d'allenamento. Domani prenderà il via la nuova stagione dell'Inter; stagione che - al momento - vede i nerazzurri protagonisti sul mercato. Dal ritorno di Romelu Lukaku passando per gli acquisti di Asllani, Onana e Bellanova. La rosa al momento non è ancora completa, sono diversi gli scenari che dovranno dipanarsi nei prossimi giorni. Tra arrivi e partenze prende il via la stagione che l'Inter vorrà vivere ancora una volta da protagonista. Dal quartier generale nerazzurro Giuseppe Marotta e Simone Inzaghi, risponderanno alla domande dei cronisti presenti in sede, tra cui l'inviato di FcInter1908.it, che potrete seguire testualmente su questa pagina.