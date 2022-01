Torna la Pazza Inter. Gennaio anomalo, ma Inzaghi ha strappato il massimo

L'Inter aveva finora mostrato solidità, nel nuovo anno ha fatto capire di non mollare mai e ha strappato alcune vittorie nel finale

"Per educazione sentimentale e abitudine storica, l’Inter rifugge la noia del quotidiano: si nutre di estro, ama la follia, cerca l’azzardo. Non da ieri l’Inter aspetta la fine per mostrare la propria indole imprevedibile, “pazza” nonostante tutto. Se Conte aveva trasformato questa squadra in un cingolato dall’andatura regolare, pure Simone Inzaghi, seppur con un altro stile, aveva dimostrato di saper governare le partite senza inutili affanni finali. Questo gennaio, però, ha cambiato la prospettiva e ieri, per la terza partita su quattro, i campioni di Italia hanno vinto con un guizzo all’ultimo respiro e con sofferenza estrema. Hanno dovuto rimontare situazioni di svantaggio per poi gioire in extremis: prima il tocco di Sanchez al 120esimo della Supercoppa, poi la rovesciata di Ranocchia e poi questa attesa testata di Dzeko che ha aggiunto ulteriori tre punti in campionato", analizza La Gazzetta dello Sport.