Inzaghi: “Campo di San Siro ingiocabile. 5 cambi decisivi, complimenti al Venezia”

Le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi dopo il match di questo pomeriggio tra l’Inter e il Venezia

Pochi minuti dopo il triplice fischio di Inter-Venezia, Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, ha commentato così ai microfoni di DAZN la prestazione dei suoi: "La sberla dopo il match a Dzeko? Penso che la squadra ci abbia creduto fino alla fine, i ragazzi sono stati bravissimi considerando il periodo, i 120 minuti in Supercoppa e Coppa Italia, la partita di Bergamo, il gol subito. Il problema più grande però è il campo di San Siro, sta diventando ingiocabile per noi e il Milan, la società si sta muovendo. Non è una scusante, si può far meglio come sviluppo di gioco, ma dal post sosta non si riesce a giocare. A noi piace giocare, idem al Milan che gioca un grandissimo calcio, così non si può fare e bisogna porre rimedio. Inter e Milan lo faranno sicuramente".