Inter, Inzaghi e il messaggio sbagliato alla squadra. Panchina scomoda, ecco perché

"L’Inter ha risposto con i cambi di campo dei suoi esterni, abbandonando spesso il gioco palla a terra. Dopo il pareggio Dumfries ha avuto la palla del 2-1 e Inzaghi lo ha sottolineato: lì la partita poteva cambiare. Ma le sostituzioni dell’olandese (per Darmian) e poi dello stesso Lukaku con Dzeko, hanno dato altri segnali conservativi. La panchina di Inzaghi oltre che ben fornita (anche se pesa l’assenza di Mkhitaryan) invece è già scomoda: cambi di modulo e di uomini non sono previsti, ma se non riesce a portare palloni buoni ai suoi attaccanti l’Inter rischia di ritrovarsi in un labirinto pericoloso. Uscirne subito è una missione possibile".