Abbiamo trovato una squadra che è stata molto bassa, abbiamo mosso bene la palla: ho fatto i complimenti ai ragazzi. Taremi titolare bis? Assolutamente, ma ho avuto ottime notizie non sono da lui: abbiamo messo in campo tanti ragazzi che avevano giocato meno ma non avevo dubbi. Lui e Arnautovic sono stati molto bravi: dobbiamo continuare così e andare in questa direzione".