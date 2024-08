Inter-Al Ittihad, da Inzaghi una mossa che sa di segnale in ottica mercato

Contro il Genoa senza attaccanti di riserva? Inzaghi ha pronta la soluzione d'emergenza ma, in ogni caso, si aspetta un rinforzo dal mercato. Per l'esordio in campionato contro i rossoblù. i nerazzurri dovrebbero fare a meno infatti di Arnautovic e Taremi, anche se quest'ultimo sta spingendo per tornare a disposizione per la sfida di Marassi.